Zweibrücken

Trennungskonflikt: Vater darf nicht zur Einschulung von Kind

Ein Vater kann die Teilnahme an der Einschulungsfeier seines Kindes nicht erzwingen, wenn er aktuell kein Sorgerecht hat und das Verhältnis der Eltern zerrüttet ist. Das gelte vor allem für den Fall, dass ein Aufeinandertreffen der Eltern zu einem Austausch von Feindseligkeiten und im schlimmsten Fall zu traumatischen Folgen für das Kind führen könne, teilte das Pfälzische Oberlandesgericht am Mittwoch in Zweibrücken mit. Die Entscheidung ist rechtskräftig (Beschluss vom 30.08.2021, 2 UFH 2/21).