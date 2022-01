Kaiserslautern

Traumstart für Kaiserslautern: Nach 4:0 gegen Meppen Zweiter

Der 1. FC Kaiserslautern hat am 21. Spieltag der 3. Fußball-Liga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und so einen perfekten Jahresstart gefeiert. Am Samstagnachmittag gewannen die Roten Teufel gegen den SV Meppen zuhause souverän mit 4:0 (2:0) und sprangen mit ihrem zehnten Saisonsieg mit nun 36 Punkten auf Tabellenplatz zwei.