Trauerfeier für Amokfahrt-Opfer nicht terminiert

Knapp zwei Wochen nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten hat die Stadt noch keinen Termin für eine geplante Trauerfeier im Blick. „Das ist einfach noch zu früh. Das sagen uns auch Experten, mit denen wir im Austausch sind“, sagte ein Sprecher der Stadt Trier am Montag. Entscheidend sei die Perspektive der Betroffenen. Nach wie vor kämpften verletzte Menschen in Krankenhäusern um ihr Leben, sagte er. Grundsätzlich aber sei ein größerer Gedenkgottesdienst geplant.

Am 1. Dezember war ein 51 Jahre alter Amokfahrer mit seinem Sportgeländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast und hatte fünf Menschen getötet sowie mindestens 24 weitere Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer.

Die Betreuung der Opfer sei für Trier und das Land Rheinland-Pfalz „das vorrangige Interesse“, teilte die Stadt mit. Dabei gehe es „um die Betreuung der Angehörigen der Verstorbenen, die Schwerst- und Schwerverletzten sowie ihre Familien und auch um die vielen Menschen, die die schreckliche Tat mit angesehen haben und unter diesen Erinnerungen leiden“.

Über bisherige Maßnahmen und „den laufenden Aufbau eines Netzwerks zum Opferschutz“ in der Stadt informieren Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Detlef Placzek, an diesem Dienstag (14 Uhr) in Trier.

Nach wie vor sei die Anteilnahme groß: Auf einem Spendenkonto für Opfer und Angehörige seien bereits mehr als 642 000 Euro von gut 7800 Spendern eingegangen. Die Trauer in Trier hält an. Nach wie vor brennen an vielen Gedenkorten die Kerzen.