Meckenheim

Verkehr

Transporterfahrer verunglückt auf A61 tödlich

Von dpa/lrs

Ein 39-Jähriger ist auf der Autobahn 61 mit einem Transporter in ein Stauende gefahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag zwischen dem Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Transporters übersah den Erkenntnissen zufolge das Stauende und fuhr in einen stehenden Sattelzug. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr bargen ihn mit schwerem Gerät aus dem zerstörten Fahrzeug. Nach dem Unfall war die Richtungsfahrbahn Norden drei Stunden voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken waren in dieser Zeit komplett überlastet, wie es hieß.