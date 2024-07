Beim Linksabbiegen ist in Ludwigshafen ein Transporter mit einer Bahn zusammengestoßen. Der Fahrer hat wohl eine Straßenbahn und eine rote Ampel übersehen.

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «Transporter und Straßenbahn stoßen in Ludwigshafen zusammen») Foto: Stefan Puchner/DPA

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen ist der Fahrer eines Transporters mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der 28-Jährige habe am Samstag mit seinem Transporter im Stadtteil Friesenheim auf eine Straße nach links abbiegen wollen und habe dabei vermutlich die rote Ampel und die Bahn übersehen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision verletzten sich die beiden Insassen des Transporters leicht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen liege ersten Angaben zufolge im fünfstelligen Bereich, hieß es weiter.