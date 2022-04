Klein-Winternheim

Verkehr

Transporter kracht ungebremst in Stauende

Der Fahrer eines Transporters ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 63 bei Mainz nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. Dabei wurden er und ein weiterer Autofahrer schwer verletzt. Der 26-Jährige prallte auf ein Fahrzeug am Ende der Autoschlange, das dadurch auf einen davorstehenden Tanklastwagen geschoben und eingeklemmt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der 26-Jährige sowie der 40 Jahre alte Fahrer des eingeklemmten Wagens kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.