Mainz

Arbeit

Transformationsagentur soll Weiterbildung voran bringen

Die neue Transformationsagentur in Rheinland-Pfalz soll nach Regierungsangaben die betriebliche Weiterbildung in Unternehmen voran bringen und sie so fit für die sich wandelnden Arbeitswelt machen. «Es ist eine Existenzfrage für die Unternehmen, früh einzusteigen», sagte Digitalisierungs- und Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag in Mainz.