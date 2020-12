Archivierter Artikel vom 20.06.2020, 19:30 Uhr

Traktor-Proteste gegen Ausbau des Loreley-Plateaus

St. Goarshausen (dpa/lrs) – Rund 100 Menschen haben mit 40 Traktoren am Samstag in St. Goarshausen gegen den Ausbau des Loreley-Plateaus im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal demonstriert. Die Proteste verlaufen „friedlich“, sagte ein Sprecher der Polizei St. Goarshausen am Samstagnachmittag.