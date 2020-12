Archivierter Artikel vom 25.07.2020, 11:30 Uhr

Meinborn/Neuwied

Traktorfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist ein 49-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei am Freitagabend mit seinem Fahrzeug in einem Waldstück bei Meinborn (Kreis Neuwied) von einem Weg abgekommen, teilte die Polizei am Samstag in Neuwied mit. Der Traktor überschlug sich demnach, der Mann wurde eingeklemmt und starb noch vor Ort. Warum er mit dem Traktor von dem Waldweg abkam, war zunächst unklar.