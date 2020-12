Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 08:30 Uhr

Waldrach

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist bei Waldrach (Kreis Trier-Saarburg) mit seinem Traktor in einem Weinberg verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 57-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von einem Wirtschaftsweg ab und stürzte mit seiner Maschine rund 80 Meter einen steilen Hang hinab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde der Mann aus dem Traktor geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug blieb zwischen zwei Bäumen hängen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall am Dienstagabend beobachtet haben.