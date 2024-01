Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bettingen

Traktor mit Güllefass stürzt Böschung hinab

Ein Traktorgespann mit Güllefass ist in der Nähe von Bettingen in der Eifel von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer überstand den Unfall demnach unbeschadet. Das Gespann sei zunächst rechts neben der Straße gegen eine Mauer geprallt und habe dann links der Fahrbahn ein Geländer durchbrochen.