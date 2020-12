Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 19:40 Uhr

Westerburg

Traktor kippt in Kurve um: Zwei Menschen verletzt

Beim Umkippen eines Traktors sind am Mittwoch zwei Menschen im Westerwaldkreis verletzt worden. Ein 20-Jähriger am Steuer des Fahrzeugs habe bei Westerburg-Enspel in einer Kurve die Kontrolle verloren, sagte ein Polizeisprecher. Der Traktor kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer sei durch den Unfall leicht verletzt, ein Mitfahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Kreisstraße zwischen Stockum-Püschen und Westerburg-Enspel blieb wegen der Bergungsarbeiten am Mittwochabend zunächst gesperrt. Angaben zum Sachschaden lagen noch nicht vor.