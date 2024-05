Trainer Henriksen vor Saisonfinale: Union-Spiel ist mir egal

Das Abstiegsfinale in der Bundesliga naht. Mainz ist bei einer Niederlage gegen Wolfsburg auf einen Patzer von Union Berlin angewiesen. Trainer Henriksen will sich auf das eigene Spiel konzentrieren.

Mainz (dpa/lrs). Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will seinen vollen Fokus im Abstiegsfinale auf das eigene Spiel gegen den VfL Wolfsburg legen. «Natürlich haben wir Leute, die auf dem neuesten Stand sind und alles. Aber ich kann das andere Spiel nicht beeinflussen, also will ich auch nichts davon wissen. Es ist mir egal. Für mich geht es nur um unser Spiel», sagte Henriksen am Donnerstag.

Die Mainzer brauchen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den Wolfsburgern ein Unentschieden, um den Klassenverbleib quasi perfekt zu machen und nicht im Parallelspiel auf einen Patzer von Union Berlin gegen den SC Freiburg hoffen zu müssen.

Gegen Wolfsburg wird der österreichische Außenbahnspieler Phillipp Mwene nach abgelaufener Rotsperre in den Kader zurückkehren. Ob Mwene auch wieder Teil der Startelf sein wird, ließ Henriksen offen.

