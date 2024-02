Plus Rheinland-Pfalz Tragische Vorfälle überschatten Karneval: Staatsanwaltschaft ermittelt in Hönningen und St. Goarshausen Wie konnte es zu den tödlichen Vorfällen am Rande von Karnevalsumzügen kommen? Das soll weiter ermittelt werden. Während die Staatsanwaltschaft Koblenz beim Vorfall von St. Goarshausen von einem tragischen Unglück ausgeht, wird in Hönningen (Kreis Ahrweiler) gegen den Fahrer des Wagens ermittelt. Unter Karnevalisten ist die Betroffenheit groß. Von Tim Kosmetschke

Zwei Menschen tot, mehrere weitere verletzt, darunter ein dreijähriges Kind: Über den Karnevalstagen 2024 liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz ein Schatten. Selbst erfahrene Polizeikräfte können sich kaum an eine solche Häufung tragischer Vorfälle an den vermeintlich tollen Tagen entsinnen. Auch Hans Mayer ist tief betroffen: "So etwas hat es in meiner ...