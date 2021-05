Mainz

Trabert will in die Politik: Linke unterstützen Kandidatur

Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert will sein Engagement für arme und geflüchtete Menschen jetzt auch im Bundestag vertreten. Unterstützt wird er bei seiner Direktkandidatur vom Kreisverband der Linken Mainz/Mainz-Bingen. Dessen Mitglieder hätten auf eine Direktkandidatur aus den eigenen Reihen verzichtet und dem parteilosen Trabert ihren Platz zur Verfügung gestellt, teilte der Kreisverband am Samstag mit. Demnach wurde Trabert in einer Aufstellungsversammlung einstimmig mit 100 Prozent nominiert.