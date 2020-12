Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 14:30 Uhr

Mainz

Trabert: Gelähmten Syrer aus Moria nach Rheinland-Pfalz

Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert will sich bei der Landesregierung dafür einsetzen, einen 26-jährigen Syrer mit einer Querschnittlähmung nach Rheinland-Pfalz zu holen. „Ich werde von Abdulkarim berichten und einfach versuchen, ob es nicht möglich ist, diesen jungen Mann hierherzuholen“, sagte Trabert am Donnerstag in Mainz. „Ich habe Angst, dass er jetzt sterben wird in diesem Chaos.“