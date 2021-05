Koblenz

Tourismusbranche freut sich nach Lockerungen auf Reisende

Die rheinland-pfälzische Tourismusbranche hat die weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen begrüßt. Wie die Marketinggesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus (RPT) am Freitag mitteilte, freut sich die Branche über die sinkenden Corona-Infektionszahlen und die damit verbundenen Erleichterungen für Reisende. „Urlaub in Rheinland-Pfalz ist endlich wieder möglich. Wir freuen uns auf unsere Gäste und sind bestens vorbereitet“, erklärte RPT-Geschäftsführer Stefan Zindler. „Jetzt bewährt sich, dass die Branche schon lange in den Startlöchern stand. Wir sind auf dem richtigen Weg.“