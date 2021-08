Bad Ems

Tourismus in Rheinland-Pfalz im Juni unter Vorjahr

Trotz Lockerungen hat der Tourismus in Rheinland-Pfalz auch im Juni unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. In dem Monat kamen 537 000 Gäste in das Bundesland, rund sechs Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse am Dienstag mitteilte.