Totes Ehepaar in Auto im Rhein: Hintergründe noch unklar

Mainz/Guntersblum (dpa/lrs) – Nach der Bergung eines toten Ehepaars aus einem im Rhein versunkenen Auto im Landkreis Mainz-Bingen sind die Hintergründe weiter unklar. Die Obduktionsergebnisse lägen bisher nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin in Mainz am Donnerstag. Das Auto mit den Leichen der 77-jährigen Frau und des 80-jährigen Mannes war am Dienstag bei Guntersblum, rund 20 Kilometer südlich von Mainz, aus dem Rhein geborgen worden. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, das Auto sei von einer Rampe aus in den Fluss gelangt. Das Paar hatte laut Polizeiangaben im Kreis Mainz-Bingen gelebt.

