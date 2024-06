Totes Ehepaar aus Auto im Rhein geborgen: Hintergrund unklar

Anzeige

Guntersblum (dpa/lrs) – Nach der Bergung eines toten Ehepaars aus einem im Rhein versunkenen Auto im Landkreis Mainz-Bingen sind die Hintergründe noch unklar. «Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Mainz am Mittwoch. Das Auto war am Dienstag bei Guntersblum, gut 20 Kilometer südlich von Mainz, aus dem Rhein geborgen worden. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, dass das Auto von einer Rampe aus in den Fluss gelangt sei. Bei der Bergung waren auch Taucher, Feuerwehr und DLRG im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

Mitteilung Polizei von Dienstag