Raubach

Verkehrsunfall

Toter und drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Von dpa/lrs

i ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Neuwied ums Leben gekommen. Die 28 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos und zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, die bei ihr mitfuhren, wurden bei dem Unfall am späten Donnerstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Kinder befanden sich nach ersten Informationen der Polizei nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die 25 Jahre alte Beifahrerin der 28-Jährigen wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die genaue Ursache der Frontalkollision auf der L267 zwischen Raubach und Dierdorf-Wienau nördlich von Koblenz sei noch nicht abschließend geklärt, hieß es weiter. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.