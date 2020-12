Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 12:30 Uhr

Toter U-Häftling: Keine Hinweise auf unnatürlichen Tod

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Fall des tot aufgefundenen Untersuchungshäftlings in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gibt es nach der Obduktion keine Hinweise auf einen unnatürlichen Tod. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch in Saarbrücken. Zudem gebe es keine Indizien dafür, dass der 56-Jährige sich selbst getötet habe. „Typische Anzeichen wie ein Abschiedsbrief fehlen.“