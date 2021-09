Worms

Toter Schwimmer aus Rhein geborgen: Polizei vermutet Unfall

In der Nähe von Worms ist am Sonntag ein toter Mann aus dem Rhein gezogen worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der 24-Jährige beim Schwimmen von der Strömung fortgerissen wurde und ertrank. Ein Spaziergänger hatte am Morgen die Kleidungsstücke und Handys des Mannes gefunden und die Polizei alarmiert.