Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 05:20 Uhr

Toter Mann in der Sieg in Kirchen gefunden

Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag die Leiche eines vermissten 30-Jährigen in der Sieg in Kirchen (Landkreis Altenkirchen) gefunden. Der Tote stamme aus Kirchen-Herkersdorf, teilte die Polizei mit. Er wurde seit Ende Februar vermisst. Die Polizei vermutet, dass er damals in der Siegener Innenstadt in den Fluss gestürzt war. Es werde in alle Richtungen ermittelt.