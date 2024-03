Toter in Ludwigshafen: Polizei geht von Gewalttat aus

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem Fund eines leblosen Mannes in der Nähe einer Parkanlage in Ludwigshafen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Bei der Leichenschau seien Verletzungen bei dem 46-Jährigen gefunden worden, die darauf schließen ließen, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen am Mittwochabend mit, ohne weitere Details zu den Verletzungen zu nennen. «Die Umstände sowie Hintergründe der Tat sind noch unklar und Bestandteil der andauernden Ermittlungen», hieß es weiter.

Der 46-Jährige war am Mittwochmittag leblos auf dem Boden liegend gefunden worden. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch vor Ort. Zur Klärung der Todesursache soll der Tote obduziert werden. Nach ersten Erkenntnissen war er zuvor möglicherweise mit einem blauen Fahrrad unterwegs. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Erste Pressemitteilung

Zweite Pressemitteilung