Bendorf

Toter bei Wohnungsbrand in Bendorf war Bewohner

Bei der nach einem Feuer nahe Koblenz gefundenen Leiche handelt es sich um den Mieter der abgebrannten Dachgeschosswohnung. Der 54-jährige Mann starb in Bendorf nach dem vorläufigen Ergebnis seiner Obduktion wohl an einer Rauchgasvergiftung, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Anzeichen für eine todesursächliche äußere Gewalteinwirkung liegen nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an“, hieß es weiter.