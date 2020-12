Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 12:30 Uhr

Daaden

Toter bei Brand in Wohnhaus

Beim Brand eines Wochenendhauses in Daaden (Landkreis Altenkirchen) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Haus in der Nacht zum Samstag komplett niedergebrannt. Nach Abschluss der Löscharbeiten hätten Einsatzkräfte in der Brandruine einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichnam gefunden. Eine weitere Person konnte sich aus dem brennenden Haus retten. Sie wurde mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.