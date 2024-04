Trier/Nonnweiler

Trier-Saarburg

Toter aus Primstalsperre ist identifiziert

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Identität einer am Stausee Nonnweiler nahe Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg entdeckten Leiche ist geklärt. Es handele sich um die sterblichen Überreste eines 21-Jährigen, der seit Januar vermisst worden war, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Die rechtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass der junge Mann ertrunken sei. Die Leiche war Mitte April im Vorbecken des Stausees entdeckt worden. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus. Der in Polen lebende Mann hatte demnach über den Jahreswechsel Angehörige besucht und war zuletzt am 3. Januar lebend gesehen worden.