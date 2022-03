Westerwaldkreis

Toter auf Firmengelände gefunden: Polizei ermittelt

In einer Firma in Bad Marienberg im Westerwald ist am Montagabend ein toter Mensch gefunden worden. Es werde nach den ersten Ermittlungen von einem Verbrechen ausgegangen, teilte die Polizei in Koblenz am Dienstag mit. Die näheren Umstände rund um den Fund in der Ortsgemeinde Hof seien bislang unklar. Weitere Informationen veröffentlichte die Polizei zunächst nicht.