Tote in Zweibrücken sind Opfer von Verbrechen geworden

Zweibrücken (dpa/lrs) – Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Zweibrücken gehen die Ermittler von einem Gewaltdelikt aus. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mit. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Bei den Toten handelt es sich um die 24 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung und einen 34 Jahre alten Mann, dessen Identität nun feststehe, hieß es in einer Mitteilung.

Die Ermittlungen dauerten an. Es seien weitergehende rechtsmedizinische und kriminaltechnische Untersuchungen zur Rekonstruktion des Geschehensablaufs veranlasst worden. Hintergrund und Motiv sowie die Beziehung der betroffenen Personen seien ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Ein 29-Jähriger hatte die Toten am späten Montagabend in der Wohnung gefunden und die Polizei alarmiert.