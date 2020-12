Ochtendung

Tote Frau wurde erschossen: Ermittlungen dauern an

Die in Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz tot gefundene Frau ist nach einem vorläufigen Obduktionsergebnis erschossen worden. Eine Spaziergängerin hatte die verbrannte Leiche nach neuesten Angaben der Polizei am Freitagmittag gefunden. Die Tote habe am Rand eines Feldweges an einer Böschung gelegen. Ihre Identität stehe noch nicht fest. Nach Polizeiangaben vom Montag ist das Alter schwer eingrenzbar, es dürfte der ersten Lebenshälfte eines Menschen zuzuordnen sein. Die Frau habe schulterlanges rötlich-blondes, vermutlich gefärbtes Haar und sei etwa 1,60 Meter groß. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.