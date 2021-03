Kaiserslautern

Tote Frau gefunden: Hinweise nach Sendung „Aktenzeichen XY“

Im Fall einer vor rund drei Monaten in Kaiserslautern tot aufgefundenen Frau sind nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ mehrere Hinweise eingegangen. „Die eine heiße Spur ist aber nicht darunter“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die insgesamt sechs Hinweise, die während und nach der Sendung am Mittwochabend eingegangen seien, würden nun geprüft.