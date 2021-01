Trier

Tote Frau: Ermittler untersuchen 100 Hinweise und Spuren

Der Tod einer 63 Jahre alten Frau in Trier gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Knapp eine Woche nach dem Fund ihrer Leiche auf einer Straße in der Stadt lägen etwa 100 Spuren sowie Hinweise aus der Bevölkerung vor. „Den Durchbruch in der Sache haben wir bisher aber noch nicht erreicht“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch auf Anfrage.