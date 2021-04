Landau

Tote Fische und Schaumbildung auf der Queich bei Landau

In der Queich zwischen Albersweiler und Landau sind zahlreiche Fische gestorben. Zudem sei bei Albersweiler das Wasser getrübt und es habe sich Schaum gebildet, teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Donnerstag mit. Bürger hätten am Mittwoch die Untere Wasserbehörde informiert. Die Polizei ermittle, Proben seien entnommen worden und würden analysiert.