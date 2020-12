Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 16:20 Uhr

Toscani: Nächste Landtagssitzung mit größeren Sitzabständen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Abgeordneten des saarländischen Landtags können sich in Corona-Zeiten nicht einfach per Videoschalte zu einer Plenarsitzung zusammenschalten. Laut Verfassung des Saarlandes (Artikel 74 Abs. 1) müssten sie dazu körperlich anwesend sein, sagte der Präsident des Landtages des Saarlandes, Stephan Toscani (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. Nach derzeitiger Planung finde die nächste reguläre Sitzung des Landtags am 13. Mai statt. Dazu seien größere Sitzabstände geplant. Für den 1. April war das Plenum wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.