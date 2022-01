Koblenz

Tötungsverbrechen an Weihnachten: Beschuldigte schweigt

Eine Frau soll in ihrer Koblenzer Wohnung am zweiten Weihnachtstag einen Mann getötet haben, die 25-Jährige schweigt weiter zu den Vorwürfen. Die Beschuldigte „befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt und hat sich zu den Tatvorwürfen bislang nicht eingelassen“, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.