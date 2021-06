Trier

Tötungsdelikt vor 27 Jahren: Polizei sucht weitere Zeugen

Im Fall eines ungeklärten Tötungsdeliktes vor rund 27 Jahren in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach neuesten Ermittlungen gebe es jetzt Hinweise darauf, dass der getötete Mann zumindest eine Zeit lang vor der Tat in einer Fabrik in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) gearbeitet habe, teilte die Polizei am Mittwoch in Trier mit. Wo der damals 46-Jährige zuletzt gewohnt habe, sei immer noch unklar.