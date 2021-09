Tötungsdelikt an Tankstelle: Tatverdächtiger vor Haftrichter

Nach der Tötung eines Tankstellen-Kassierers in Idar-Oberstein soll der mutmaßliche Täter am (heutigen) Montagvormittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen den 49-Jährigen liefen wegen Mordes, teilte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit. Er soll den 20 Jahre alten Kassierer am Samstagabend nach einem Streit erschossen haben.

Am Nachmittag wolle die Staatsanwaltschaft über die bisherigen Erkenntnisse in dem Fall berichten, kündigte ein Sprecher der Behörde an. Das Motiv des Beschuldigten aus dem Kreis Birkenfeld ist bislang unbekannt. Er war am Sonntagmorgen von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen worden.

Der Tatverdächtige soll den Kassierer nach einem kurzen Wortgefecht mit einer Pistole erschossen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann die Tankstelle bereits eine Stunde vorher aufgesucht und nach einem kurzen Streit wieder verlassen.

