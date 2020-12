Worms

Tödlicher Wohnungsbrand in Worms durch Kerze verursacht

Der tödliche Wohnungsbrand vergangene Woche in Worms ist durch eine brennende Kerze verursacht worden. Diese habe im Wohnzimmer der Dachgeschosswohnung gestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen war eine 89 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie wurde in der verrauchten Wohnung auf dem Küchenboden gefunden und starb trotz Wiederbelebungsversuchen.