Mainz

Verkehr

Tödlicher Unfall von Dreijähriger: Polizei sucht Zeugen

Zur Klärung des tödlichen Unfalls eines dreijährigen Mädchens in der Mainzer Innenstadt sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Derzeit liefen intensive Ermittlungen, teilte die Polizei am Freitag mit. So sei die Unfallstelle mit einer Drohne digital vermessen und das Auto von einem Sachverständigen begutachtet worden. Außerdem würden Spuren am Laufrad des Kindes, an dessen Kleidung sowie von der Straße ausgewertet. Das Mädchen war am Dienstag beim Überqueren der Straße an einer Ampel von einem abbiegenden Auto angefahren worden. Das Kind starb noch an der Unfallstelle.