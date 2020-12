Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 05:50 Uhr

Neunkirchen

Tödlicher Unfall mit Fußgänger auf der A8

Auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen ist ein 63-Jähriger von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Wieso der Mann am Mittwochabend zu Fuß auf der Fahrbahn war, sei noch unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war der Polizei zufolge an der Anschlussstelle Neunkirchen-Wellesweiler auf die Autobahn gelaufen und von einem in Richtung Saarlouis fahrenden Wagen, an dessen Steuer ein 25-Jähriger saß, erfasst worden. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 23 Jahre alte Autofahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Die Autobahn sei ab Neunkirchen-Wellesweiler in Richtung Luxemburg über mehrere Stunden voll gesperrt gewesen, hieß es.