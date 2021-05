Hachenburg

Tödlicher Unfall auf Landstraße in Hachenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Hachenburg (Westerwaldkreis) ist am Mittwochmorgen eine 33 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Fahrerin eine Vorfahrt und stieß mit dem Wagen eines 32 Jahre alten Autofahrers zusammen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Frau verstarb demnach noch am Unfallort. Der 32-Jährige sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst nicht bekannt.