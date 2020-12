Hasselbach

Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Vollsperrung

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 8 bei Hasselbach im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) ist am Mittwochmorgen ein 32 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann in Fahrtrichtung Hasselbach am Ausgang einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte konnten den 32-Jährigen nur noch tot bergen. Als Unfallursache geht die Polizei von nicht angepasster Geschwindigkeit aus.