Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 19:20 Uhr

Mehlingen

Tödlicher Unfall auf Autobahn in der Pfalz

Bei einem Unfall auf der Autobahn 63 bei Mehlingen in der Westpfalz ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwischen Sembach und Kaiserslautern prallte am frühen Nachmittag ein Lkw auf einen Kleinwagen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto ging in Flammen auf, der Fahrer starb in seinem Wagen.