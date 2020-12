Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 12:10 Uhr

Bassenheim

Tödlicher Unfall auf Autobahn 48: Mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens auf der Autobahn 48 bei Bassenheim (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein 23-jähriger Mann gestorben. Ein 33-jähriger Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es bildete sich ein „nicht unerheblicher“ Stau auf der Autobahn in Richtung Koblenz. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.