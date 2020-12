Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 17:30 Uhr

Zweibrücken

Tödlicher Unfall 2018 auf A8: Erneut bei „Aktenzeichen XY“

Zwei Jahre nach dem Tod eines 13-Jährigen bei einem Unfall mit Fahrerflucht auf der Autobahn 8 bei Zweibrücken fahndet die Polizei erneut in der ZDF-Serie „Aktenzeichen XY...ungelöst“ nach dem Unfallverursacher. Die Sendung werde am 14. Oktober ausgestrahlt, teilte die Polizeiinspektion Zweibrücken am Donnerstag mit. Dazu habe die Redaktion das Geschehen vom 1. Juli 2018 verfilmen lassen. Die Polizei hoffe auf einen vielleicht doch noch entscheidenden Hinweis.