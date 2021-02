Zweibrücken

Tödlicher Messerstich: Sechs Jahre Haft für Angeklagten

Weil er einen 40-jährigen Mann mit einem Messerstich in die Brust getötet haben soll, ist ein 35 Jahre alter Angeklagter in Zweibrücken zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Der Richterspruch fiel wegen Totschlags in einem minderschweren Fall, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag in der pfälzischen Stadt sagte.