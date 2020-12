Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 17:00 Uhr

Bitburg

Tödlicher Arbeitsunfall auf Gelände der Bitburger Brauerei

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Bitburger Brauerei ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter einer externen Firma sei bei Abbrucharbeiten an einem Kamin tödlich verunglückt, teilte die Bitburger Brauerei am Donnerstag in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit. Der Mann sei abgestürzt. Genauere Angaben zum Geschehen lagen nicht vor. Noch sei unklar, wie es zu dem Unfall kam, hieß es. Die Abbrucharbeiten an dem Kamin auf dem Werksgelände in Bitburg-Süd laufen den Angaben zufolge seit Ende Januar. Zuvor hatten Medien über den tödlichen Unfall berichtet.