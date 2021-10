Todesursache nach Taser-Einsatz weiter unklar

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Die Obduktion des bei einem Polizeieinsatz gestorbenen 53-Jährigen in Neustadt an der Weinstraße hat keine Klarheit über die Todesursache gebracht. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung von außen habe man nicht gefunden, weswegen der Mann vermutlich an einem Herzinfarkt gestorben sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Für die Klärung der Todesursache seien deshalb weitere histologische und toxikologische Untersuchungen in Planung.