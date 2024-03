Ludwigshafen

Notfall

Todesfall in Ludwigshafen: Polizei ermittelt

Von dpa/lrs

Ein Mann ist in der Nähe einer Parkanlage in Ludwigshafen gestorben. Der Polizei sei am Mittag eine leblose, männliche Person gemeldet worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der Mann sei zwar sofort reanimiert worden, aber noch vor Ort verstorben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen.